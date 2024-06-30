Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
GAZİANTEP'teminibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Döne Turgut (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'teminibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Döne Turgut (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otomobil içerisinde bulunan Döne Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Döne Turgut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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