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        Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        GAZİANTEP'teminibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Döne Turgut (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:10
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        Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        GAZİANTEP'teminibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Döne Turgut (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otomobil içerisinde bulunan Döne Turgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Döne Turgut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırılırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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