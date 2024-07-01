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        Gaziantep'te çadırda yangın; baba ile oğlu yaralandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te çadırda yangın; baba ile oğlu yaralandı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı.

        Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çadırı sardı. Çadır içerisindeki Mehmet Yılmazar (69) ile oğlu Mehmet Yılmazer (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, baba-oğul Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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