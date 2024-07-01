Gaziantep'te çadırda yangın; baba ile oğlu yaralandı

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çadırı sardı. Çadır içerisindeki Mehmet Yılmazar (69) ile oğlu Mehmet Yılmazer (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, baba-oğul Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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