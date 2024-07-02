Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Çurka (21), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 00:40 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Çurka (21), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Çurka’nın kullandığı 27 AEB 300 plakalı motosiklet, refüjde ağaçları sulayan M.A. (51) yönetimindeki su tankerine çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Muhammet Çurka’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çurka’nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su tankerinin sürücüsü M.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Peş peşe sağduyu açıklamaları
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Adalar ücretsiz seferlerden muaf tutulacak
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        Su bastı, bahçeler zarar gördü, hayvanlar öldü
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Ellerinden bağlı şekilde bulundu
        Fransa çeyrek finalde!
        Fransa çeyrek finalde!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        Galatasaray, Batshuayi transferini açıkladı!
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        'Ben açıkçası sağı tercih ediyorum'
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Kraliyetin galibiyet sevinci
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Yapay zeka karpuzun da iyisinden anlıyor: İşte seçtiği karpuz
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına başladı
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den sağduyu çağrısı:
        Gaziantep Valiliğinden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama:
        Gaziantep Valiliğinden "Savaş başlasın" başlıklı videoya ilişkin açıklama:
        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti
        Çim Hokeyi A Milli Takımı Polonya'ya hareket etti
        GSO Başkanı Ünverdi, TRIKONFEX'i değerlendirdi:
        GSO Başkanı Ünverdi, TRIKONFEX'i değerlendirdi:
        Gaziantep Basketbol, kadro yapılanmasında rotayı altyapıya çevirdi
        Gaziantep Basketbol, kadro yapılanmasında rotayı altyapıya çevirdi