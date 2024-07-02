Gaziantep'te su tankerine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Çurka’nın kullandığı 27 AEB 300 plakalı motosiklet, refüjde ağaçları sulayan M.A. (51) yönetimindeki su tankerine çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Muhammet Çurka’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çurka’nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su tankerinin sürücüsü M.A.’nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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