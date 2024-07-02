Gaziantep'te bazı Suriyeli işletmeciler, dükkanlarını açmadı
GAZİANTEP'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.
GAZİANTEP'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.
Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi. Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı.
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