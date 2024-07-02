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        Gaziantep'te bazı Suriyeli işletmeciler, dükkanlarını açmadı

        GAZİANTEP'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:05
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        Gaziantep'te bazı Suriyeli işletmeciler, dükkanlarını açmadı
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        GAZİANTEP'te Suriyelilere yönelik protestolar sonrası bazı Suriyeli işletmeciler, bugün dükkanlarını açmadı.

        Ellerinde Türk bayrakları ile dün akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak Suriyelilere ait bazı iş yerleri ile araçlara zarar verdi. Protestolar, polis ekiplerinin engellemesi ile büyümeden önlendi. Gece yaşananların ardından kentte, bugün sakin bir hava olduğu gözlendi. Polis ekiplerinin kentteki güvenlik önlemleri sürerken, bazı Suriyeli işletmeciler bugün dükkanlarını açmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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