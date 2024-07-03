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        Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

        Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Eren Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:45
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        Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti
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        Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi Eren Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Altay'da forma giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Eren Erdoğan, 2+1 yıllık anlaşmanın ardından Başkan Yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

        Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Eren Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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