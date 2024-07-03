Gaziantep FK, Eren Erdoğan'ı transfer etti

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, başarılı hücum oyuncusu Eren Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Eren Erdoğan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Altay'da forma giyen ve Mayıs ayında sözleşmesi feshedilen kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Eren Erdoğan, 2+1 yıllık anlaşmanın ardından Başkan Yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

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