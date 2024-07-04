TIR'ın dorsesinde 21 kilo skunk ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında B.Y. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde hassas burunlu köpek ile yapılan aramada poşet içerisinde 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, B.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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