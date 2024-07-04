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        TIR'ın dorsesinde 21 kilo skunk ele geçirildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir TIR'ın dorsesinde 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:45
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        TIR'ın dorsesinde 21 kilo skunk ele geçirildi
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, bir TIR'ın dorsesinde 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü B.Y., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı-Gaziantep kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında B.Y. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde hassas burunlu köpek ile yapılan aramada poşet içerisinde 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, B.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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