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        Belediyede temizlik işlerine verilen 40 öğretmen ve işten çıkarılan işçilerden eylem

        GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi'nde Gençlik Kütüphaneleri, Bilim Şehitkamil ve Deneyap Teknoloji atölyelerinde görev yaparken, görev yerleri değiştirilerek temizlik birimlerine verilen 40 öğretmen ile sözleşme süreleri dolduğu için işten çıkarıldıkları belirtilen 60 temizlik işçisi belediye önünde eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:40
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        Belediyede temizlik işlerine verilen 40 öğretmen ve işten çıkarılan işçilerden eylem
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        GAZİANTEP’te Şehitkamil Belediyesi’nde Gençlik Kütüphaneleri, Bilim Şehitkamil ve Deneyap Teknoloji atölyelerinde görev yaparken, görev yerleri değiştirilerek temizlik birimlerine verilen 40 öğretmen ile sözleşme süreleri dolduğu için işten çıkarıldıkları belirtilen 60 temizlik işçisi belediye önünde eylem yaptı.

        31 Mart Seçimleri’nde CHP adayı Umut Yılmaz’ın kazandığı Şehitkamil Belediyesi önünde işçiler eylem yaptı. Ellerinde pankartlar ile yürüyen işçilerden daha önce kütüphane ve atölyelerde görevli 40 öğretmen temizlik işlerine verilmesine, 60 temizlik personeli de işten çıkarılmalarına tepki gösterdi.

        Uzun yıllardır Şehitkamil Belediyesi’ne ait Gençlik Kütüphaneleri, Bilim Şehitkamil ve Deneyap Teknoloji atölyelerinde görev yapan öğretmenler, seçimlerin ardından önce görev tanımlarının değiştirildiğini ardından da temizlik birimlerinde görevlendirildiklerini ifade etti. Görev yerlerinde eğitimci olarak devam etmek isteyenlerden Turan Yaman "Bir ay öncesine kadar ilçedeki bütün kütüphanelerin ve bilim merkezlerinin sorumlusuydum. Bana öğretmenlerin temizlik ve park bahçelere gönderileceği talimatı verildi, ben bunu kabul etmedim. Öğretmenin mesleği öğretmenliktir. 10 yıldan daha fazla süredir bu birimlerde biz eğitimler veriyoruz. Eğitime daha fazla değer verilmesi gerekirken öğretmenlerin görevinden alıp temizlik birimlerine verilmesi eğitime değer verilmediğini gösteriyor. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu öğretmenlerin yeri çöp değil eğitim kurumlarıdır" dedi.

        ‘ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİ İLE OLMALIDIR’

        2012 yılından bu yana Şehitkamil Belediyesi’nin eğitim kurumlarına sınava hazırlanan öğrencilere eğitimler verdiğini belirten Yusuf Zakir Dağ ise görev yerinin değiştirilmesi ve temizlik işlerine verilmelerinin doğru olmadığını belirtti. Dağ, "Şehitkamil Belediyesi’ne ait etüt merkezinde öğretmenlik yapıyordum. 11-12 yıldır KPSS, LGS ve DGS grubundaki öğrencilerimize eğitimler veriyorduk. Onları sınava hazırlıyorduk. Temizlik kurumundaki arkadaşlarımız işten çıkarıldılar. Daha sonra bizleri de oraya temizlikçi olarak gönderdiler. Biz 70 kişiyiz. Öğretmenlerimizin içinde yüksek lisans yapan var, doktora yapan var, kitap yazanlar var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizlerin görevi öğrencilerin yanıdır’’ diye konuştu.

        ‘TEMİZLİKÇİ OLACAKSIN DESELER BAŞVURU BİLE YAPMAZDIM’

        Doktora dahil olmak üzere 5 diploması olduğunu ifade eden Eyüp Erbilici ise işe girdiği yıllarda öğretmen olarak başvuru yaptığını ve o şekilde çalıştıklarını belirterek, "2014 yılında öğretmen istihdamı yapılacağı için bu işe girdim. O zamanda bana temizlikçi olacağım söylenseydi başvuru yapmazdım. Başkan göreve gelmeden önce bizlere söz vermişti ‘Hiçbir işçi görevinden olmayacak’ diye. Biz buna güvenerek destekledik. Sonrasında 40 öğretmen arkadaşımız temizlik görevlisi olarak görevlendirildi. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

        ‘TEKNOFEST’TE 4 PROJEM VARDI’

        Belediyeye ait Deneyap atölyelerinde çalışan Dilek Nevruz Daşdemir ise, kendisinin de Park Bahçeler birimine verildiğini belirterek, ’’2014 yılından bu yana belediyede öğretmen olarak çalışıyorduk. Öğretmen olarak giriş yaptık. Şu anda öğretmenleri temizlik ve park bahçelere yönlendirdiler. Bizi direk bu bölümlere vermeleri eğitime verdikleri değeri gösterir. Bayan öğretmenler park bahçelere erkek öğretmenler ise süpürgeci olarak sokağa verildi. Ben deneyap atölyelerindeydim. TEKNOFEST’te 4 projem vardı, şu anda bizi kütüphanelere almıyorlar" dedi.

        Sözleşme süreleri dolduğu gerekçesi ile işten çıkarılan 60 temizlik görevlisi de seçimlerden önce kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

        Şehitkamil Belediyesi yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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