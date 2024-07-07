Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kayıp engelli, 25 gün sonra bulundu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaybolan ve ekipler tarafından aranan zihinsel engelli Ali Gülsoy (46), 25 gün sonra bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kayıp engelli, 25 gün sonra bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaybolan ve ekipler tarafından aranan zihinsel engelli Ali Gülsoy (46), 25 gün sonra bulundu.

        İslahiye'ye bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, 11 Haziran'da akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 184 kişilik ekip, eğitimli köpekler ve dronlarla arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında bölgedeki mahalle camilerinden anonslar yapılarak Gülsoy'un bulunması için çaba sarf edildi ancak sonuçsuz kaldı.

        'OĞLUMA YENİDEN KAVUŞTUM'

        Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü Ali Gülsoy, dün sabah saatlerinde mahalleye döndü. Ablası tarafından mahalle girişinde bulunan ve yakınlarının büyük sevinç yaşadığı Ali Gülsoy, jandarma ekipleri tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken; Ali Gülsoy, kaybolduğu süreçte arazide bulduğu otları yediğini ve su içtiğini söylediği jandarma ile ailesine bir daha evden ayrılmayacağının sözünü verdi. Oğluna kavuşmanın mutluluğu ile gözyaşı döken anne Elif Gülsoy, "Oğluma yeniden kavuştum, çok mutluyum. Oğlumun bulunması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        'VÜCUDU SUSUZ VE VİTAMİNSİZ KALMIŞ'

        Kardeşini günler sonra döndüğü mahalle girişinde fark ettiğini, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını anlatan abla Sibel Gülsoy, "Mahalle girişinde kardeşim bana seslendi ve yanıma geldi. Büyük mutluluk yaşadım, kardeşim bu süreçte ot yiyerek, su içerek hayatta kalmış. Jandarmalara haber verdik ve hastaneye götürdük. Kaybolduğu 25 günde vücudu susuz ve vitaminsiz kalmış, günlerce ayağından ayakkabısını çıkmadığı için ayaklarında ödem oluşmuş. Sonuçta kardeşimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, doğru transferlerle rahat bir sezon geçirmek istiyor
        Gaziantep FK, doğru transferlerle rahat bir sezon geçirmek istiyor
        Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu
        Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu
        Türkiye-Hollanda maçı, Gaziantep ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi
        Türkiye-Hollanda maçı, Gaziantep ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı
        Gaziantep, yaklaşık 500 yıldır böbrek hastalarına şifa oluyor
        Gaziantep, yaklaşık 500 yıldır böbrek hastalarına şifa oluyor
        Gaziantep'te katı atık tesisinde üretilen çilekler 65 yaş üstüne ücretsiz
        Gaziantep'te katı atık tesisinde üretilen çilekler 65 yaş üstüne ücretsiz