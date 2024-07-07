Gaziantep'te kayıp engelli, 25 gün sonra bulundu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kaybolan ve ekipler tarafından aranan zihinsel engelli Ali Gülsoy (46), 25 gün sonra bulundu.

İslahiye'ye bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, 11 Haziran'da akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 184 kişilik ekip, eğitimli köpekler ve dronlarla arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında bölgedeki mahalle camilerinden anonslar yapılarak Gülsoy'un bulunması için çaba sarf edildi ancak sonuçsuz kaldı.

'OĞLUMA YENİDEN KAVUŞTUM' Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü Ali Gülsoy, dün sabah saatlerinde mahalleye döndü. Ablası tarafından mahalle girişinde bulunan ve yakınlarının büyük sevinç yaşadığı Ali Gülsoy, jandarma ekipleri tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken; Ali Gülsoy, kaybolduğu süreçte arazide bulduğu otları yediğini ve su içtiğini söylediği jandarma ile ailesine bir daha evden ayrılmayacağının sözünü verdi. Oğluna kavuşmanın mutluluğu ile gözyaşı döken anne Elif Gülsoy, "Oğluma yeniden kavuştum, çok mutluyum. Oğlumun bulunması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.