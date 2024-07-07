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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.07.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
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        GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası belirlenen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin operasyon kapsamında eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı adreslerde; 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 262 av tüfeği fişeği ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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