Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonrası belirlenen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin operasyon kapsamında eğitimli köpek kullanarak arama yaptığı adreslerde; 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 262 av tüfeği fişeği ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

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