Türkiye'de kişi başına 250 kilo buğday üretiliyor

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu yıl dünyada buğday üretiminin 800 milyon ton, Türkiye'de ise 21,5 milyon ton olarak beklendiğini söyledi. Tiryakioğlu, bu rakamlara göre dünyada kişi başına buğday üretiminin 100, Türkiye'de ise 250 kilo olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin buğday üretimindeki gücü; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüzün iştigal alanındaki performansına da doğrudan yansıyor. 2023 verilerine göre yıllık buğday unu ve makarna ihracatımızın toplamı 5 milyon tonu buluyor. Geçen yıl 164 ülkeye 3,5 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2015 yılından beri bu alanda dünya ihracat şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor" dedi.

Aynı zamanda Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı olan TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye’nin yılın ilk 6 aylık döneminde hububat, bakliyat ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artışla 5,9 milyar dolar olduğunu söyledi. En fazla ihracatın Irak ve ABD’ye yapıldığını kaydeden Tiryakioğlu, Rusya ve ABD'de artan yağışlar ve yüksek üretim beklentisinin hububat fiyatlarını gevşettiğini, Türkiye'de buğdaya getirilen ithalat yasağının da fiyatları aşağı yönlü etkilediğini belirterek, "Küresel ölçekte ürün arzının yükseldiği, para arzının ise sınırlı olduğu böyle bir dönemde, Türkiye dengeli bir ticaret politikası yürütüyor. Buğday ithalatına tekrar izin çıktığı zaman; başta makarna sektörü olmak üzere gıda alanındaki farklı sektörlerimiz için ham madde girdisi olarak temin edeceğimiz buğdayda uygun fiyatlar bulabiliriz" diye konuştu.

Bu yıl dünya buğday üretiminin 800 milyon tona yakın seviyelerde olacağının altını çizen Tiryakioğlu şunları söyledi: "Bu veriler dünya nüfusuna vurulduğu zaman, dünyada yıllık kişi başına 100 kilo buğday üretimi yapıldığı anlamına geliyor. Diğer taraftan 85 milyon nüfuslu Türkiye, yılda 21,5 milyon tonluk rekolte ile kişi başına 250 kilo buğday üretiyor. Ülkemizin buğday üretimindeki gücü; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüzün iştigal alanındaki performansına da doğrudan yansıyor. 2023 verilerine göre yıllık buğday unu ve makarna ihracatımızın toplamı 5 milyon tonu buluyor. Geçen yıl 164 ülkeye 3,5 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2015 yılından beri bu alanda dünya ihracat şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor. Bu stratejik ürünü iştigal alanında tutan bizim sektörümüzün bir özelliği de bisküvi-pasta, kakaolu mamuller, yağlı tohumlar ve baharatlar gibi kilogram başına ortalama birim fiyatları 2 ila 4 dolar arasında değişen katma değerli ürünleri kapsıyor oluşudur."