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        Serinlemek için gölete giren 2'si kardeş, 3 kişi boğuldu

        GAZİANTEP'te, serinlemek için gölete giren Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:36 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:40
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        Serinlemek için gölete giren 2'si kardeş, 3 kişi boğuldu
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        GAZİANTEP’te, serinlemek için gölete giren Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi’nde meydana geldi. Koyun otlatan Burhan ve kardeşi Deniz Bilgin ile İsmail Uygun serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 3 kişiyi görenler, yardıma koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Suya giren ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren mahalleli, halatla 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazelerin çıkarılışı sırasında gölet etrafında toplanan yakınları ise gözyaşı döktü.

        Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun’un cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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