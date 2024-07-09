Enişte, eski iş ortağı kayınbiraderlerini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP’te Mustafa Yılmaz, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman’ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralanan enişte ile 2 kayınbiraderi hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Tatlıcı dükkanı bulunan Mustafa ve kardeşi Ali Kahraman’ın iş yerine aralarında husumet bulunan eski iş ortakları ve aynı zamanda enişteleri olan Mustafa Yılmaz geldi. Taraflar arasında borç alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, yılmaz, daha sonra tabanca ile kendisini vurarak intihara kalkıştı.