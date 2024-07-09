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        Enişte, eski iş ortağı kayınbiraderlerini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 3 yaralı

        GAZİANTEP'te Mustafa Yılmaz, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman'ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:51
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        Enişte, eski iş ortağı kayınbiraderlerini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 3 yaralı
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        GAZİANTEP’te Mustafa Yılmaz, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan eski iş ortakları olan kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman’ı tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralanan enişte ile 2 kayınbiraderi hastanede tedaviye alındı.

        Olay, öğleden sonra 75’inci Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Tatlıcı dükkanı bulunan Mustafa ve kardeşi Ali Kahraman’ın iş yerine aralarında husumet bulunan eski iş ortakları ve aynı zamanda enişteleri olan Mustafa Yılmaz geldi. Taraflar arasında borç alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Mustafa Yılmaz, tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. İki kardeş vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, yılmaz, daha sonra tabanca ile kendisini vurarak intihara kalkıştı.

        Silah sesini duyan çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Mustafa Kahraman, kardeşi Ali Kahraman ve Mustafa Yılmaz, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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