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        Gaziantep'te sağanak; dere taştı, traktör sürüklendi

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:10
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        Gaziantep'te sağanak; dere taştı, traktör sürüklendi
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaleobası Mahallesi’ndeki Sabunsuyu Deresi aşırı yağış sonrası taşarken, park halindeki bir traktör sel suları ile yaklaşık 400 metre sürüklendi.

        İslahiye'de akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kaleobası Mahallesindeki Sabunsuyu Deresi'nin aşırı yağışla taşması sonucu dere kenarında bulunan bir traktör sel sularına kapıldı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen traktör çamura batmış halde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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