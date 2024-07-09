Gaziantep'te sağanak; dere taştı, traktör sürüklendi

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaleobası Mahallesi’ndeki Sabunsuyu Deresi aşırı yağış sonrası taşarken, park halindeki bir traktör sel suları ile yaklaşık 400 metre sürüklendi.

İslahiye'de akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara girerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Kaleobası Mahallesindeki Sabunsuyu Deresi'nin aşırı yağışla taşması sonucu dere kenarında bulunan bir traktör sel sularına kapıldı. Yaklaşık 400 metre sürüklenen traktör çamura batmış halde bulundu.