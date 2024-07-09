Enişte, eski iş ortağı kayınbiraderlerini tabancayla vurup, intihara kalkıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Gaziantep'te, eniştesi Mustafa Yılmaz'ın tabanca ile vurarak ağır yaraladığı kayınbiraderlerinden Ali Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan kardeşlerden Mustafa Kahraman ile intihar girişiminde bulunan Mustafa Yılmaz’ın tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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