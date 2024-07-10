Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ele geçirilen kaçak sigaralar yakılarak imha edildi

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 2 bin 50 paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ele geçirilen kaçak sigaralar yakılarak imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 2 bin 50 paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son aylarda kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki operasyonlarda 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen sigaraların, savcılık tarafından imha edilmesi kararlaştırıldı. Sigaralar kamyonetle götürüldüğü ilçe merkezi dışında polis ve zabıta ekipleri gözetiminde yakılıp imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri

        Benzer Haberler

        İslahiye'de gümrük kaçağı tütün ürünleri imha edildi
        İslahiye'de gümrük kaçağı tütün ürünleri imha edildi
        Gaziantep Teknopark'ın girişimcisi de geliri de katlanıyor
        Gaziantep Teknopark'ın girişimcisi de geliri de katlanıyor
        Lastiği patlayan minibüs, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 8 yaralı
        Lastiği patlayan minibüs, bariyerlere çarpıp takla attı: 1 ölü, 8 yaralı
        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
        Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
        Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama