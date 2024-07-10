Gaziantep'te ele geçirilen kaçak sigaralar yakılarak imha edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son aylarda kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamındaki operasyonlarda 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen sigaraların, savcılık tarafından imha edilmesi kararlaştırıldı. Sigaralar kamyonetle götürüldüğü ilçe merkezi dışında polis ve zabıta ekipleri gözetiminde yakılıp imha edildi.

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