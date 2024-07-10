Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi; Deniz'i kurtarmak istemişler
GAZİANTEP'te, gölette boğulan Burhan Bilgin (19) ile kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) toprağa verildi.
GAZİANTEP'te, gölette boğulan Burhan Bilgin (19) ile kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) toprağa verildi. Burhan Bilgin ve İsmail Uygun'un, çırpınan Deniz'i kurtarmak için girdikleri suda boğulduğu ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun otlatan Deniz Bilgin, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Deniz'i gören ağabeyi Burhan Bilgin ile İsmail Uygun da suya atladı. İkisi kardeş 3 kişinin suda çırpındığını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, bölgeye sevk edildi. Mahalleli, sudan 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.
GERİYE ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÖRÜNTÜLER KALDI
Yakınlarının teslim aldığı cenazeler, Kızılhamurkesen Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Burhan ve Deniz Bilgin kardeşler ile İsmail Uygun, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan, Burhan Bilgin'den geriye şarkı söylediği görüntüler kaldı.
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