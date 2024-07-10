Gaziantep'te gölette boğulan 2'si kardeş 3 kişi toprağa verildi; Deniz'i kurtarmak istemişler

GAZİANTEP'te, gölette boğulan Burhan Bilgin (19) ile kardeşi Deniz Bilgin (11) ve İsmail Uygun (25) toprağa verildi. Burhan Bilgin ve İsmail Uygun'un, çırpınan Deniz'i kurtarmak için girdikleri suda boğulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun otlatan Deniz Bilgin, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Deniz'i gören ağabeyi Burhan Bilgin ile İsmail Uygun da suya atladı. İkisi kardeş 3 kişinin suda çırpındığını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri, bölgeye sevk edildi. Mahalleli, sudan 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Cenazeler, adli tıp kurumunun morgunda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.