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        Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:05
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        Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP’te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem A. ve İzzet Balaman husumetli oldukları M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.F.G. üzerinde bulunan tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A.’ya ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede İzzet Balaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kerem A.’ ise yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan İzzet Balaman’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.F.G.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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