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        Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:55
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        Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 7 tutuklama
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        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

        Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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