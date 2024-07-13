Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam etmektedir. Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Gaziantep AFAD İl Binası’ndaki değerlendirme toplantısına katılan Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu. Toplantıya Bakan Kurum’un yanı sıra; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri katıldı.

‘ÇÖZÜMÜN AKTÖRÜ OLMAYA GAYRET GÖSTERDİK’ Bakan Murat Kurum, hiç kimseyi, hiçbir kenti birbirinden ayırmadıklarını nerede bir yıkım varsa nerede vatandaşın talebi varsa oraya koşmaya çalıştıklarını söyledi. Vatandaşın taleplerini doğrudan kararlarına yansıttıklarını ve çözümün aktörü olmaya gayret gösterdiklerini belirten Kurum, “Bugün burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Ne zaman Gaziantep'e gelsek hamdolsun bu aziz şehir bizi bir kardeşi, bir evladı gibi bağrına basıyor ve burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Allah tüm Gaziantepli kardeşlerimizden razı olsun. En büyük gayemiz Gaziantep'te afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak. Gaziantep'in Nurdağı'nı İslahiye'yi asla ve asla hem 6 Şubat'ta hem bugün hem de bugünden sonra yalnız bırakmadık. Hızlı bir şekilde orada el ele milletimizle el ele inşallah bu süreçleri yürüteceğiz. Deprem üzerinden 46 gün geçmişken burada yapmış olduğumuz çalışmalar neredeyse bakanlığımızın üssü gibi bu bölgeyi kullandık. 46 günde tüm dünyaya örnek olacak eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi, hiçbir ilimizi birbirinden ayırmadık. Nerede bir yıkım varsa nerede vatandaşımızın bizden bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık. Vatandaşımızın taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıttık ve sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik’’ dedi.

‘276 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR’ Bakan Kurum, depremin vurduğu 11 kentte 276 bin konutun inşasının devam ettiğini belirterek, bugüne kadar 76 bin konutun tesliminin gerçekleşmiş olduğunu söyledi. Her ay 25-30 bin konutun teslimini planladıklarını kaydeden Kurum, “Asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta. Ama hep birlikte bugün 21’inci yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Bu anlamda ilçe, ilçe köy, köy yapılması gerekenleri bir taraftan yerin üstünde konutuyla, ticari ünitesiyle, oradaki sağlık tesisleriyle vatandaşımızın ihtiyacı olan birimleri yaparken diğer taraftan da yine yerin altındaki altyapıyı, kanalizasyonu, içme suyunu yine bu altyapıları yapmak suretiyle ilçelerimizi, köylerimizi, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam etmektedir. Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini inşallah 2025 yılına geldiğimizde de İslahiye de yine Nurdağı'nda, Araban'da köylerimizde 11 ilimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve bu anlayışla bir yuvamızı bir saat daha erken verebilmek için ekiplerimiz, arkadaşlarımız sahada bilfiil gece gündüz çalışıyor’’ diye konuştu.