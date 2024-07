Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (2)

‘DEPREMBÖLGESİNDE TASARRUF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Nurdağı’nda deprem konutlarının yapıldığı TOKİ inşaatı şantiyesini ziyaret eden Kurum, ardından basın açıklaması yaptı. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzedelere teslim edeceklerini ifade ederek, "Göreve geldiğimiz andan bu yana tüm ekiplerimiz, vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek için çalışmaktadır. 11 ilimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ve o sağlam yuvalarına kavuşacak, ailelerimizin o deprem acılarını unutacağı yeni yerleşim yerleri için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Annelerimizin yüzü gülene kadar buradan asla ayrılmayacağız. Biz de görevi tekrar devralmamızın ardından deprem bölgemize hareket ettik. Buradaki çalışmaları yerinde görmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Burası bizim için özel anlamlar ifade ediyor. İslahiye ve Nurdağı benim artık yuvam oldu. 11 ile yardım elini Gaziantep’ten gönderdik. Hep birlikte afetzede kardeşlerimiz için bir söz verdik. 'Deprem bölgesini asla kaderine teslim etmeyeceğiz' dedik. Her yerde, hiçbir vatandaşımızı ayırmadan bu çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları yapmak kolay değil. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik ve vizyon ile gerçekleşti. Dünyada benzeri görülmemiş bir anlayışla konutlarımızın temelini atmıştık. Bugün o konutlarda oturan vatandaşlarımızı görüyoruz. İnşallah bu işler bitene kadar bu bölgeden ayrılmayacağız. Vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmaya gayret gösteriyoruz. Bir yandan yerin üstünde işte şu anda içinde bulunduğumuz o gün için yıkılmış, ağır hasar görmüş yerlerimizde dükkanlarımızı, ticari alanları, kreşlerimizi yapıyor, konutlarımızı vatandaşımızın ihtiyaçları doğrusunda inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız" dedi.

Bakan Kurum, gelecek yıla dair hedefleri de anlatarak, "2025 yılına geldiğimizde 11 ildeki deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak. Bölgenin Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak, bölgenin cazibe merkezi olarak, yine burada turizmin, ticaretin devam ettiği şehirler, ilçeler olarak alınacak. Bunun için de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken tüm yatırımlar yapılmaktadır. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyaçlarını giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır. Bunu, Hazine ve Maliye Bakanımız da geçtiğimiz hafta açıkladı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bakanlıklarımızla birlikte bu konutların yapımını gerçekleştireceğiz. Bir yuvamızı 1 saat daha erken verebilmek için gece gündüz tüm arkadaşlarımız çalışacak, uğraşacak ve inşallah her ay dediğim gibi bu teslimleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KAHRAMANMARAŞ BOĞAZİÇİ'NDE ÖNEMLİ KAYMA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ’ Bakan Kurum, Kahramanmaraşlılara önemli bir müjde vereceğini belirterek, halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verildiğini ve yine bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanılabileceği sonucuna varıldığını söyledi. Boğaziçi bölgesindeki yapılaşmanın olduğu alanlarda incelemelerin tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildiğini aktararak, "Buradan, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü yerine getirdiğimizin müjdesini de vermek istiyorum. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Boğaziçi bölgesinde heyelan riski nedeniyle 'uygun olmayan alan' olarak belirlenmiş bir bölgemiz vardı. Bilim insanlarımız, 6 ay boyunca bölgeyi tüm detaylarıyla çalıştılar. Biz de bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Bilimsel raporun sonucuna göre, söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı eğimin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verilmiştir. Ve yine bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan Boğaziçi bölgesindeki yapılaşmanın bulunduğu alanlarda tüm inceleme ve izlemeler de tamamlandı. Ve alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi. Bilim insanlarımızca bu alan içinde iksa, iyileştirme, heyelan kazığı gibi önlemler alınmak suretiyle yapılaşmaya gidilebileceği sonucuna varılmıştır. Kahramanmaraş'ımıza, afetzede kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.