Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (3)
İSLAHİYE'DEİNCELEMELERDE BULUNDUÇevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.
İSLAHİYE'DEİNCELEMELERDE BULUNDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyaret etti. İslahiye Atatürk Mahallesi’nde yapılan kalıcı konutlarda örnek daireyi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, Kalıcı konutuna geçen Ferhat Polat’ın evine misafir oldu. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İslahiye'de enkaz alanında inceleme sırasında çekilen fotoğrafı Bakan Kurum'a hediye etti.
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