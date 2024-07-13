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        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (3)

        İSLAHİYE'DEİNCELEMELERDE BULUNDUÇevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 19:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 19:45
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        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (3)
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        İSLAHİYE'DEİNCELEMELERDE BULUNDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, depremlerin en çok etkilediği bölgelerden olan Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyaret etti. İslahiye Atatürk Mahallesi’nde yapılan kalıcı konutlarda örnek daireyi gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, Kalıcı konutuna geçen Ferhat Polat’ın evine misafir oldu. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından İslahiye'de enkaz alanında inceleme sırasında çekilen fotoğrafı Bakan Kurum'a hediye etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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