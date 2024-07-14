Devrilen motosikletten savrulan Hüseyin, öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'ın kullandığı 27 SV 004 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yola motosikletten savrularak ağır yaralanan ve kaskı bulunmadığı öğrenilen Yıldız, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.