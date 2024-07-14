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        Devrilen motosikletten savrulan Hüseyin, öldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldız (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:25
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        Devrilen motosikletten savrulan Hüseyin, öldü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldız (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kozdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldız'ın kullandığı 27 SV 004 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yola motosikletten savrularak ağır yaralanan ve kaskı bulunmadığı öğrenilen Yıldız, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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