Kardeşinin iş yerinde akıma kapılarak öldü

GAZİANTEP'tekardeşinin oto yıkama dükkanında elektrik şalterini kapatmak isteyen Suriye uyruklu Omar Fahaed (28), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hoşgör Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu Fahed, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 çocuk babası Omar Fahed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı. Fahed'in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.