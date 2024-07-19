51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında tek sanık ceza aldı; beraat kararları tepkiye yol açtı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında tutuksuz 4 sanıktan mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, iş yerleri ve dairelerinde kolon kestikleri öne sürülen Faik ve Eyüp Öğüt kardeşler ile Nejdet Alpay ise beraat etti. Karar sonrası şikayetçi aileler sinir krizi geçirirken, adliye bahçesinde de gerginlik yaşandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Furkan Apartmanı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve iş yerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklandı. Soruşturma kapsamında savcılık, 4 tutuklu sanık ile apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

MÜTEAHHİTLER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen yıl ekim ayındaki ilk duruşmasında; mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve kardeşi Hasan Hüseyin Sever hakkında yakalama kararı verdi. Davanın mart ayında görülen 4'üncü duruşmasında yakalanamayan ve yurt dışına çıkmış olabilecekleri düşünülen 2 kardeş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 27 Nisan'da görülen davanın 5'inci duruşmasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporunun ardından tutuklu sanıklar, kolon kestikleri yönündeki iddiaların doğru olmadığını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

'KESİNLİKLE KOLON KESMEDİK' Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen 7'nci duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt ile yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya CHP Gaziantep milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ile Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca da katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanıklardan Eyüp Öğüt, önceki savunmalarını tekrar ederek, kolon kesme eyleminin söz konusu olmadığını söyledi. Binanın alt katındaki iş yerinin asma katına 1+1 daire yaparak kiraya verdiği yönündeki iddialarında gerçek olmadığını kaydeden Öğüt, "Daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Kesinlikle kolon kesmedik, tadilat yapmadık ayrıca asma kata 1+1 daire yapmak gibi bir durum söz konusu olmadı" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verirken, haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Heyet, kararını açıkladığı sırada depremde hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

'GEREKİRSE ÇIPLAK AYAKLA ANKARA'YA YÜRÜYECEĞİZ' Depremde yakınlarını kaybeden ve duruşma çıkışında karara tepki gösteren Seçkin Şahin, "Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Bu karar ile evlerimiz bir kez daha başımıza yıkıldı" dedi. Ölenlerin yakınlarının avukatı Ahmet Ergin Sözen ise depremzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu davanın bir onur meselesi olduğunu kaydeden Sözen, "Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Gerekirse çıplak ayakla Ankara'ya yürüyeceğiz. Henüz her şey bitmedi. Henüz yeni başlıyor. Bu mücadele ancak beraber olursak netice alır. Bir tek kişi ceza aldı. Şimdi tek bir şey var. 4 rapor ve kolon kesilme tespitine rağmen beraat kararı verildi. Firari 2 kişinin ise dosyası ayrıldı. Onlar yönünden dava devam edecek. Bir kişi, 16 yıl ceza aldı" diye konuştu.