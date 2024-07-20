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        Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:35
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        Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde İslahiye-Hatay kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah M.'nin (23) kullandığı 27 AYP 234 plakalı motosiklet ile karşı yönde gelen Müslüm S.'nin (34) kullandığı 27 SU 956 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletlerdeki sürücüler ile Yusuf. S. ve İsmail S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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