Gaziantep'te otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralı

GAZİANTEP'tehalk otobüsüne çarpan motosikletteki sürücü Gökhan Kaplan (23) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Gökhan Kaplan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen şehir içi yolcu taşıyan halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan ile arkasında oturan ismi öğrenilemeyen arkadaşını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaplan'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.