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        Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı

        GAZİANTEP'te, işçi servis minibüslerinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:10
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        Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 21 yaralı
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        GAZİANTEP’te, işçi servis minibüslerinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Orhan D.’nin kullandığı 27 S 1213 plakalı servis minibüsü ile ile karşı yönden gelen Osman E. yönetimindeki 27 S 9493 plakalı minibüs bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Osman E.’nin kullandığı minibüs park halindeki TIR’a çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri her iki minibüsteki 21 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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