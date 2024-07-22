Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Çocuklarını kurtarmak için otomobilinin önüne atladı; yaralanan yüzüne bacağından doku nakli yapıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, eşi ile birlikte manzarayı seyrederken, hareket eden içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobilin önüne atlayıp durdurmaya çalışan İsmail Serçe (36), yüzünden yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuklarını kurtarmak için otomobilinin önüne atladı; yaralanan yüzüne bacağından doku nakli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ’ta, eşi ile birlikte manzarayı seyrederken, hareket eden içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobilin önüne atlayıp durdurmaya çalışan İsmail Serçe (36), yüzünden yaralandı. İsmail Serçe'nin (36) bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan İsmail Serçe bir ay önce eşi Emine ve 2 çocuğu ile birlikte Kahramanmaraş'a bir mesire alanına gitti. Piknik yaptıktan sonra dönüş yolunda yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için duran İsmail Serçe, eşi ile birlikte otomobilden indi. Bu sırada içerisinde çocuklarının bulunduğu otomobil hareket etti. İsmail Serçe, aracı durdurmak için önüne atladı ve altında metrelerce sürüklendi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İsmail Serçe, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Akciğeri hasar gören ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yırtıklar oluşan Serçe, ilk olarak Göğüs Cerrahi Uzmanı Onur Bayrakçı tarafından ameliyata alındı. Göğüs tüpü takılan Serçe, hasar gören yüzü için de plastik cerrahi ekibi tarafından operasyona alındı. 5 saat süren operasyonla Serçe'nin bacağından alınan doku, yüzüne nakledildi.

        ‘ÇOCUKLARIM İÇİN YİNE AYNISINI YAPARDIM’

        İsmail Serçe, olay günü eşi ile birlikte yüksek bir yerde manzarayı seyretmek için durduğunu ve bu sırada otomobilin bir anda hareket ettiğini söyledi. Otomobilin önüne atladığını belirten Serçe, bu sırada yanında bulunan bir akrabasının da el frenini çekerek otomobili durdurmayı başardıklarını söyledi.

        Tedavi sürecinin devam ettiğini ve yine olsa tekrar aynı şeyi yapacağını anlatan Serçe, “Ailemle ile birlikte pikniğe gitmiştik. Yüksek bir yer vardı. Eşim ile birlikte aşağı inip manzarayı seyretmek istedik. O esnada çocuklarımda aracın içerisindeydi. Biz manzarayı izlerken arkamı döndüm ki aracım bana doğru geliyordu. O sırada çocuklarımın da çığlığını duydum. O sırada aracın önüne atladım, yoksa uçuruma doğru gidiyordu. Çocuklarım da içerisinde olduğu için gereken şeyi yaptım. Aracı durdurdum biraz yanımda bir akrabamızda vardı o da koşup el frenini çekti. Allah muhafaza eğer durduramasak uçuruma doğru gidecekti. Aracın altında kaldım, yüzümde ve vücudumda yaralar oldu. Buraya getirdiklerinde iç kanaması geçiriyordum. Kaburgalarımda kırık vardı ve yüzümde ciddi hasar almıştı. Sonra doktorumuz sağ olsun yüzümü ameliyat yaptılar. Süreç iyi geçti çok şükür” dedi.

        ‘DOKUNUN KALIN OLMASINDAN DOLAYI İNCELTME AMELİYATI YAPACAĞIZ’

        Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül, hastanın kırıkları nedeniyle zor bir ameliyat olduğunu ve ilerleyen süreçlerde bacaktan alınan dokunun kalın olmasından dolayı inceltme ameliyatı yapacaklarını vurgulayarak, “Hastamız bir kaza sonucu bize geldi ve yüzünün sol kısmında bir doku defekti vardı. Biz bacağından aldığımız doku ile yüzüne naklederek iyileştirdik. Şu an 3’üncü haftasında herhangi bir sorun da olmadı. Ameliyatımız güzel geçti. 5-6 saat kadar ameliyatı sürdü ve kırıkları da vardı. O açıdan bizim için zor da bir ameliyattı. Hastamıza bir süre sonra bir inceltme ameliyatı da olacak. Doku, bacağından aldığımız için kalın bir doku” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        TÜBİTAK Başkanı Mandal insan kaynağının önemine dikkati çekti:
        TÜBİTAK Başkanı Mandal insan kaynağının önemine dikkati çekti:
        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzün...
        Çocuklarını kurtarmak isterken aracın altında kalıp yaralanan babanın yüzün...
        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 milyon 450 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        Doğal taşların kesimindeki kaybı yapay zeka destekli proje ile minimum yüzd...
        Doğal taşların kesimindeki kaybı yapay zeka destekli proje ile minimum yüzd...
        Gaziantep'teki bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
        Gaziantep'teki bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki işçi servisi ile tırın karıştığı kazada 21 kişi yaralandı