Gaziantep'te otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet D.'nin kullandığı 34 SA 9309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen sürücüsünün öğrenilemeyen 11 AA 643 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Dağ, hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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