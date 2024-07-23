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        Gaziantep'te otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

        GAZİANTEP'teönünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobildeki İbrahim Dağ hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:40
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        Gaziantep'te otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
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        GAZİANTEP'teönünde ilerleyen TIR'a çarpan otomobildeki İbrahim Dağ hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet D.'nin kullandığı 34 SA 9309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen sürücüsünün öğrenilemeyen 11 AA 643 plakalı TIR'a çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü ile içerisinde bulunan 6 kişiyi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Dağ, hayatını kaybetti. Dağ'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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