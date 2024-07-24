Eşinin öldüğü kazada yaralanan sürücü de kurtarılmadı

Kaza, 20 Temmuz'da Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Ümit Yener yönetimindeki 27 RR 273 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü ve eşi Teslime Nur Yener (20) ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Teslime Nur Yener, kurtarılamadı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Ümit Yener de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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