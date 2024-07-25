Kaçak kazı yaptığı alanı baraka kurarak gizleyen arazi sahibi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Arazisi içerisinde kaçak kazı yapan H.İ.M.'nin kazı alanının üzerine baraka kurduğu ve altını suntayla kapattığı görüldü. Ekipler yaptığı incelemede, kazı alanında 10 metre derinlikte çalışma yapan H.İ.M.'yi kullandığı aletler ile yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GAZİANTEP'tekaçak kazı yaptığı alanı baraka kurarak gizleyen arazi sahibi H.İ.M., jandarma tarafından yakalandı.

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