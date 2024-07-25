Park halindeki otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP’te, park halindeki otomobilde oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Şah Hanzade yaşamını yitirdi, yanında oturan İlhan H. ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fıstıklık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Şah Hanzade ve yanında oturan İlhan H., park halindeki otomobilde oturdukları sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Süleyman Şah Hanzade ve İlhan H.’yi, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Şah Hanzade, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hanzade'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, İlhan H.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.