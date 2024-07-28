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        Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü E.C.Ö. (18) ile arkada oturan arkadaşı A.K.(17), yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. E.C.Ö. yönetimindeki 79 ABB 113 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü E.C.Ö ile yanındaki A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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