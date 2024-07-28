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        Gaziantep'te orman yangını (2)

        YANGINKONTOL ALTINA ALINDI Gaziantep'te saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:50
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        Gaziantep'te orman yangını (2)
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        YANGINKONTOL ALTINA ALINDI

        Gaziantep’te saat 16.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangına 150 araç, bin dolayında personel ve 1 yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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