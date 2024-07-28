Gaziantep'te orman yangını (2)

Gaziantep’te saat 16.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangına 150 araç, bin dolayında personel ve 1 yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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