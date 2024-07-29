Gaziantep'te boya fabrikasında yangın; 2 iş yeri ile 2 otomobil de zarar gördü

GAZİANTEP'inOğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangında, çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobil zarar gördü.

Körkün Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında, sabah saatlerinde duman çıktığı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işçiler de fabrikadaki boya ve tiner varillerini dışarıya çıkarmaya çalıştı. Bu sırada fabrikadan dışarıya alevle akan boya, çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobile zarar verdi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 işçi de hastaneye kaldırıldı.