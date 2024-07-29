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        Gaziantep'te boya fabrikasında yangın; 2 iş yeri ile 2 otomobil de zarar gördü (2)

        YANGINANI GÜVENLİK KAMERASINDAGaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan ve çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobilin zarar gördüğü yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:25
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        Gaziantep'te boya fabrikasında yangın; 2 iş yeri ile 2 otomobil de zarar gördü (2)
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        YANGINANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan ve çevredeki 2 iş yeri ile 2 otomobilin zarar gördüğü yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadan dışarıya alevlerin yayıldığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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