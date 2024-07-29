Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Kozdere Mahallesi kırsalındaki Göztepe mevkiisndeki ormanda çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edimdi. Karadan 60 kişilik ekibin müdahale ettiği yangına, havadan da 1 helikopter destek verdi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Bazı ağaçlar zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.