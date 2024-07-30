Gaziantep'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, öğleden sonra İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. İbrahim S. (29) yönetimindeki 63 AFS 691 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan C., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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