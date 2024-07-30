Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğleden sonra İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. İbrahim S. (29) yönetimindeki 63 AFS 691 plakalı TIR, önünde ilerleyen Hasan C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hasan C., ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok'u renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok'u renklerine bağladı
        Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzalad...
        Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzalad...
        İSO'nun ikinci 500 listesine giren Gaziantepli firmalara tebrik
        İSO'nun ikinci 500 listesine giren Gaziantepli firmalara tebrik
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan borç açıklaması:
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan borç açıklaması:
        Gaziantep'te emniyet kemeri denetimleri sürüyor
        Gaziantep'te emniyet kemeri denetimleri sürüyor