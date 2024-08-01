Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 10 bin 516 trafo ve 25 bin 550 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de 2.846 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 96 trafo ve 75 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 500 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, Gaziantep’te hizmet verdiği 900 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 303 kilometrelik yeni yer altı hattı ve 3 bin 490 yeni aydınlatma armatürünün montajını yaptı. Ayrıca yeni 284 elektrik panosu ve 81 trafo merkezi montajı da tamamlandı.