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        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor

        Toroslar EDAŞ, Gaziantep'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 10 bin 516 trafo ve 25 bin 550 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:10
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        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor
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        Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında 10 bin 516 trafo ve 25 bin 550 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Gaziantep için Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış, Nurdağı ve İslahiye’de 2.846 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 96 trafo ve 75 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 500 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Şirket, Gaziantep’te hizmet verdiği 900 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 303 kilometrelik yeni yer altı hattı ve 3 bin 490 yeni aydınlatma armatürünün montajını yaptı. Ayrıca yeni 284 elektrik panosu ve 81 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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