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        Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİŞehit polis memuru Halil İbrahim Kuzgun'un cenazesi, Oğuzeli ilçesi Altınyurt Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:30
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        Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzgun’un cenazesi, Oğuzeli ilçesi Altınyurt Mahallesi’ne getirildi. Burada şehit Kuzgun için cenaze namazı kılındı. Cenazeye şehit Kuzgun’un ailesi ile Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Halil İbrahim Kuzgun’un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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