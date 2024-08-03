Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzgun’un cenazesi, Oğuzeli ilçesi Altınyurt Mahallesi’ne getirildi. Burada şehit Kuzgun için cenaze namazı kılındı. Cenazeye şehit Kuzgun’un ailesi ile Vali Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Halil İbrahim Kuzgun’un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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