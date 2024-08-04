TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu; ulaşım durdu

Olay, gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma A. yönetimindeki 31 U 7160 TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu. İslahiye Belediyesi ekipleri iş makinesi ile pamuk balyalarını yolun kenarına aldı. Yoğunluk oluşan yoldaki trafik kontrollü şekilde açıldı. Pamuk balyaları olay yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi.

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