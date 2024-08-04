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        TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu; ulaşım durdu

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları, yola savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:40
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        TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu; ulaşım durdu
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları, yola savruldu. Kapanan yol, balyaların kaldırılması ile açıldı.

        Olay, gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma A. yönetimindeki 31 U 7160 TIR'ın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu. İslahiye Belediyesi ekipleri iş makinesi ile pamuk balyalarını yolun kenarına aldı. Yoğunluk oluşan yoldaki trafik kontrollü şekilde açıldı. Pamuk balyaları olay yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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