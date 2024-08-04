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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı

        GAZİANTEP'te2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada Mehmet Bulut (65) ve Ahmet Gündüz (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:40
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        Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı
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        GAZİANTEP'te2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı kazada Mehmet Bulut (65) ve Ahmet Gündüz (32) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Oğuzeli-Karkamış kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; fıstık üreticisi Mehmet Bulut, plakası öğrenilemeyen traktörü ile Ahmet Gündüz'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından traktöründen inerek otomobildekiler yardım etmek isteyen Mehmet Bulut'a, başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile traktör sürücü Mehmet Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, cenazeler de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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