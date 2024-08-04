Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaptı. Fıstık Hali önüne traktörleri ile gelen çiftçiler, fiyatlara tepki gösterip, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan ve 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığında hasat başladı. Bu yıl 'var yılı' olması nedeniyle 42 milyon fıstık ağacının bulunduğu bölgede 400 bin ton, Gaziantep'te 80 bin ton fıstık rekoltesi beklenirken, baklavada kullanılan ve 'boz fıstık' olarak adlandırılan fıstıklar satılmaya başladı. Taban fiyat belirlenmemesi nedeniyle 90-100 TL arasında satılan Antep fıstığının üreticileri, düşük fiyat iddiasıyla eylem yaptı. Üreticiler, traktörleri ile konvoy düzenleyerek Nizip'teki Fıstık Hali önüne geldi. Burada fiyatlara tepki gösteren çiftçiler, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü.