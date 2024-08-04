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        Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:15
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        Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi
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        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaptı. Fıstık Hali önüne traktörleri ile gelen çiftçiler, fiyatlara tepki gösterip, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan ve 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığında hasat başladı. Bu yıl 'var yılı' olması nedeniyle 42 milyon fıstık ağacının bulunduğu bölgede 400 bin ton, Gaziantep'te 80 bin ton fıstık rekoltesi beklenirken, baklavada kullanılan ve 'boz fıstık' olarak adlandırılan fıstıklar satılmaya başladı. Taban fiyat belirlenmemesi nedeniyle 90-100 TL arasında satılan Antep fıstığının üreticileri, düşük fiyat iddiasıyla eylem yaptı. Üreticiler, traktörleri ile konvoy düzenleyerek Nizip'teki Fıstık Hali önüne geldi. Burada fiyatlara tepki gösteren çiftçiler, çuvallara doldurdukları fıstıkları yere döktü.

        'ÇEKİRDEK İLE AYNI FİYAT OLDU'

        Fıstığın en çok yetiştiği ilçelerden olan Karkamış'ın Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, Antep fıstığının fiyatının çekirdek ile neredeyse aynı olduğunu söyledi. Antep fıstığındaki tüm maliyetlerin arttığını ancak fiyatın geçen yılın bile altında kaldığını belirten Bozkurt, "Yeşil altın dediğimiz iyi bir ürünümüz vardı. Şu an bu 'yeşil altın' olmaktan çıktı. Mevsimlik kabak çekirdeğinin, ayçiçeği çekirdeğinin altına düştü. Bu fiyatlar neden bu kadar düştü? Onu merak ettiğimiz için, hakkımızı aramak için toplandık. Baklavalık boz fıstık dediğimiz ürün, şu anda 90-100 TL arasında satılıyor. Geçen yıl bunun fiyatı 115 TL'ye kadar çıkmıştı. Şu anda fiyat maliyetin bile altına düşmüş durumda. Bizim mazot, gübre, işçilik gibi girdilerimize zam gelirken, bizim el emeği göz nurumuz 20 yılda bir evlat gibi baktığımız fıstık ağaçlarımızın ürünlerine zam gelmedi" dedi. Üreticiler ise maliyetlerinin her geçen yıl arttığını, emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek, fıstıkta fiyatın belirlenmesi ve kooperatif kurulması gerektiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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