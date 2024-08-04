Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi; havaya ateş açtı (2)

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaparken CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir kişi tabanca ile havaya ateş açtı.

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