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        Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi; havaya ateş açtı (2)

        VEKİLKONUŞURKEN HAVAYA ATEŞ AÇTIGaziantep'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaparken CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir kişi tabanca ile havaya ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:55
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        Antep fıstığı üreticilerinden 'düşük fiyat' eylemi; havaya ateş açtı (2)
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        VEKİLKONUŞURKEN HAVAYA ATEŞ AÇTI

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı üreticileri, fiyatların düşük olduğu iddiasıyla eylem yaparken CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaptığı sırada bir kişi tabanca ile havaya ateş açtı.

        Çiftçilerin panik yaşadığı olayda ismi öğrenilemeyen kişi milletvekili Meriç’in koruma polisi tarafından sakinleştirilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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