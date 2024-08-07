Yeni yasa ile toplanan sokak hayvanları, sosyal medyadan sahiplendiriliyor

GAZİANTEP'te, son yasayla sokaklardan toplanan hayvanlar için Burç Tabiat Parkı'nda 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturuldu. Türkiye'de ilk olma özelliğindeki alana getirilen sokak köpekleri, tedavi ve bakımları yapılıp, sahiplendiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada bakımları yapılan köpekleri, sosyal medya hesabı üzerinden sahiplendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak. Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 100 dönümlük alanda yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan Doğal Yaşam Parkı inşa etti. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp, tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekleri sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı.

KÖPEKLER DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR Burç Tabiat Parkı içinde 100 dönümlük alana kurulu Türkiye'de ilk olma özelliğindeki doğal yaşam alanına getirilen sokak köpekleri için besleme noktaları, kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları ve oyun parkuru bulunuyor. Bakıcılarının kontrolü altında yaşamlarını sürdüren sokak köpekleri burada doğayla iç içe vakit geçirirken, sahiplendirilmeyi de bekliyor. 'SOSYAL MEDYA ÇOK YARDIMCI OLACAK' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirdikten sonra tekrar aldıkları bölgeye bıraktıklarını hatırlattı. Yasanın ardından hayvanların doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürdüklerini ve sahiplendirme işlemleri için sosyal medya hesaplarının kendilerine çok yardımcı olacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"Yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirip tekrar aldığımız bölgelere bırakıyorduk. Oralarda yemlik ve suluklar yapmıştık. 250 farklı besleme noktalarımız vardı. Yeni yasaya göre, başıboş ve sahipsiz köpekleri barınaklarımıza getirdikten sonra, ilk etapta sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Ardından burada kısırlaştırarak bakımlarını yaparak barındırıyoruz. Bunun için daha önceden Burç ormanları içerisinde 100 bin metrekarelik bir doğal yaşam alanı hazırlamıştık. Burada hayvanların bütün sosyal donatı alanları ve onlara iyi gelecek her şey düşünülmüş durumda. Tüm hayvanlara rahatlıkla yetebilecek kadar kulübe, yemlik ve suluk bulunuyor. Sıcaktan ve yağışlardan etkilenmemeleri için yine hazırlıklar yapmıştık. Ayrıca yaz aylarında sıcaklardan etkilenmemeleri oluşturduğumuz havuzda hem serinleyip hem oynuyorlar. Bu doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada tüm bakımları yapıldıktan sonra köpeklerimizin fotoğraflarını sosyal medya hesabımızdan paylaşarak sahiplendirmeye çalışıyoruz."