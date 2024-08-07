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        Tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

        GAZİANTEP'teMesut H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:00
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        Tartıştığı arkadaşı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
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        GAZİANTEP'teMesut H. alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Suriye uyruklu arkadaşı Celal Barak'ı (20), av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, önceki gün gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Barak ile arkadaşı Mesut H. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mesut H., yanındaki av tüfeği ile Celal Barak'a ateş etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Barak'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Celal Barak, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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