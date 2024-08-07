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        Gaziantep'te gölette boğulan baba ile kızı, yan yana defnedildi

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sulama göletinde boğulan Hamit Çelik (38) ile kızı Gönül Çelik (14), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:25
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        Gaziantep'te gölette boğulan baba ile kızı, yan yana defnedildi
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sulama göletinde boğulan Hamit Çelik (38) ile kızı Gönül Çelik (14), yan yana toprağa verildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hamit Çelik, eşi ve 3 çocuğuyla piknik yapmak için motosikletiyle Balıkalan Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Aile piknik yaparken Gönül Çelik, sıcak havadan bunalıp, gölete girdi. Hamit Çelik, bir süre sonra suda çırpındığını gördüğü kızını kurtarmak için gölete girdi. Kısa süre sonra baba ile kızı, gözden kayboldu. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile kızın cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Hamit Çelik ile kızı Gönül Çelik, Şatırhöyük Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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