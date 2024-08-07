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        Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 19:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 19:40
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        Gaziantep'te TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Yılmaz B. (23) yönetimindeki 47 ADN 714 plakalı TIR’ın dorsesine, Kömürler Mahallesi yakınlarında Ömer Ş.'nin (56) kullandığı 33 YBD 65 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Ömer Ş. ile otomobilde bulunan Hasan G. (50), Recep A. (56) ve Ali İhsan Ş.'yi (64) Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların tedaviye alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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