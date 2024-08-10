Tankere çarpan ambulansın sürücüsü ile 2 acil tıp teknisyeni yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sağlık memuru Ali G. (32) yönetimindeki 27 AUN 754 plakalı, içinde hasta olmayan ambulans, Adem M. (42) idaresindeki 33 EBB 543 plakalı tankere çarpıp savrularak refüje çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ambulans sürücüsü Ali G. ile acil tıp teknisyenleri Kevser K. (25) ve Burçin K.'nin (27) yaralandığını belirledi. Yaralılar, başka ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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