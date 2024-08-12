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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:26 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:30
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'te jandarma ekiplerinin düzenlediği göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesine aracılık eden 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Dijital materyallerin ele geçirilen evde bulunan yabancı uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.H. ve Ş.K. tutuklandı, N.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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